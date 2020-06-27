"Постарел на 200 лет": изменившийся Дибров расстроил поклонников

Вадим Карасев

30-летняя Полина Диброва выложила на своей странице в инстаграме семейные фото со знаменитым супругом. Однако многих подписчиков шокировал внешний вид популярного телеведущего.

В честь дня рождения своего сына Дибровы закатили грандиозный праздник, в ходе которого супруги с детьми предстали в образе семейки Адамс.



"Наша славная семейка семейка Адамс. Такие ребята на стиле. Мне кажется, что усы Дмитрию идут. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья", - написала Полина Диброва, опубликовав серию фото с супругом.



Однако большинство подписчиков не оценило подобного перевоплощения. Многие также обратили внимание на странное лицо Дмитрия Диброва.

"Он постарел на 200 лет", "Ну что скажешь, седьмой десяток Диме и инсульт! Пора от тусовок уходить и о душе думать...", "Дмитрий Дибров с четвертой женой Полиной вызвал оторопь. Оторопь взяла и не отпускает!", - цитирует пользователей сети "Комсомольская правда".

Многие подписчики не устают критиковать Полину за то, что она решила связать свою жизнь с мужчиной, который старше ее на 30 лет.

"Ой какой старый у вас муж", "Никогда не понимала и никогда не пойму: как можно лечь в постель со стариком?! Как бы не хорохорился Дибров, но он же старый, красится, пыжится ради молодой жены, чем более смешон. Как написал один папик: "У нас с молодухой бартер. Я ей деньги, она мне молодое тело"", "Такой смешной этот мужчина... на вид старый , а вроде молодиться", - отмечают подписчики.

Напомним, Дибров упал в обморок 17 февраля на кинопремьере в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. На следующий день в прессе появились сообщения, что популярный телеведущий перенес микроинсульт. Писали также, что причиной недомогания стал эпилептический припадок. Однако все это опроверг сам Дибров.

"Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно", — заявил он РИА Новости.

Как писал NEWSTES, ранее Дибров признался, что знает имя убийцы Листьева.