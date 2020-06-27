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Предстоит "тяжелейшая ручная работа": Аваков назвал сроки ликвидации последствий паводков на западе страны

Предстоит "тяжелейшая ручная работа": Аваков назвал сроки ликвидации последствий паводков на западе страны

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий удара стихии, который обрушился на Западную Украину, займет как минимум около десяти дней — речь идет о работах для восстановления деятельности самых необходимых объектов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По его словам, министерство перебросило все силы для того, чтобы побыстрее побороть последствия стихии.

«Но все равно, есть тяжелейшая ручная работа, когда люди просто разбирают завалы деревьев, которые перегораживают мосты. Это гигантская проблема, 10 дней будет идти острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые серьезные (последствия паводков, — ред.)», — сказал Аваков.

Он уточнил, что день-два будут длиться работы в Верховинском районе.

«Сможем восстановить дорогу. Сегодня над этим работали», — заявил Аваков.

Министр также отметил, что для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тысячи нацгвардейцев и спасателей.

Напомним, в Закарпатской области ущерб от разрушительных паводков оценили в 176 млн гривен. Также в Черновцах паводки повлекли убытки на минимум 8 млн гривен — затопило рынки, улицы и частные дома. Кроме того, наводнения в западных областях Украины нанесли миллионные убытки инфраструктуре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на страдающую от паводков Закарпатскую область обрушился еще один удар стихии: за сутки там произошли два землетрясения. Как сообщили в Главном центре специального контроля, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах. Первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, второе магнитудой 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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