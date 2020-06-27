Продюсер Максим Фадеев смог похудеть на целый центнер

Алексей Вольцев

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте.

В подписи к снимку, опубликованному в сети, Фадеев написал, что благодаря собственной методике стал легче на целый центнер. На этой фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!», — написал он.

Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер, называя его «красавцем» и «кумиром женщин». Они также высказали надежду на то, что столь эффективная методика будет бесплатной.

Правда продюсер и не делал из этого особой тайны. Напомним, что еще в начале апреля Фадеев, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения.

Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, «приятно обжигающей горло, только не кипяток».

«Вы даже не представляете, как вес будет уходить», — заявил тогда продюсер.