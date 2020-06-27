Продюсер Максим Фадеев смог похудеть на целый центнер
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте.
В подписи к снимку, опубликованному в сети, Фадеев написал, что благодаря собственной методике стал легче на целый центнер. На этой фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты.
Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер, называя его «красавцем» и «кумиром женщин». Они также высказали надежду на то, что столь эффективная методика будет бесплатной.
Правда продюсер и не делал из этого особой тайны. Напомним, что еще в начале апреля Фадеев, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения.
Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, «приятно обжигающей горло, только не кипяток».