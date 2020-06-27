Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"

Влада Некрасова

Индия рассматривает возможность приобретения российских танков на базе платформы "Армата", пишет телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия", – сообщил собеседник канала.

Ранее в индийских военно-аналитических изданиях уже сообщалось, что Индия рассматривает возможность покупки танков "Армата". Указывалось, что страна планирует закупить 1 770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72 и Т-14.

сообщало, что войска РФ получат танки Т-90М в этом году.