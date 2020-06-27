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Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"

Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
Индия рассматривает возможность приобретения российских танков на базе платформы "Армата", пишет телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия", – сообщил собеседник канала.

Ранее в индийских военно-аналитических изданиях уже сообщалось, что Индия рассматривает возможность покупки танков "Армата". Указывалось, что страна планирует закупить 1 770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72 и Т-14.


сообщало, что войска РФ получат танки Т-90М в этом году.
# Россия
По материалам: ria.ru

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