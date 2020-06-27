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Пушков ответил на слова Зеленского о "возвращении" Крыма

Пушков ответил на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма.

Украинский лидер в пятницу посетил с рабочим визитом Херсонскую область, граничащую с Крымом. По информации украинских СМИ, во время визита ему подарили флаг крымско-татарского народа. В ответ Зеленский пообещал "вернуть" Крым, людей, а также поднять там подаренный флаг, добавив, что "верит в это безумно".

"Пока в Киеве "верят", что вернут "и Крым, и людей", и бодро рассуждают о "деоккупации", которую якобы готовят, Украина уже практически потеряла Донбасс, который вот уже шесть лет живет собственной жизнью. Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому...", - написал сенатор.


ООН.
# Россия
По материалам: ria.ru

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