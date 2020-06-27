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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»Фото: @kpru

Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.

Полицейским оказался местный житель Майкл Аскью (Michael Askew), он женат на россиянке из Хабаровска. Как выяснилось, на предплечье мужчины также вытатуировано и слово «Хабаровск».

На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Судя по записям американца за 2011 и 2012 годы, он уже тогда немного знал русский язык: так, в августе 2011-го он называл свою девушку «my malishka». «Ya Tebya lublyu navsegda Malishka», — написал Аскью в октябре того же года. В декабре 2011-го он женился на россиянке. На их свадьбе был плакат с надписью «Настя и Миша форевз тугез» (вместе навсегда — прим. «Ленты.ру»).

В январе 2018-го бабушка Аскью выложила фотографии с его выпуска из полицейской академии. Примерно тогда же он забросил страницу в Facebook.

Аскью был среди полицейских, обеспечивавших безопасность на акции протеста в Хьюстоне в начале июня. Нашедшие фотографию с его татуировкой российские журналисты тогда пошутили про русского агента среди американских силовиков.

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По материалам: lenta.ru

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