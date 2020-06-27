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Раскрыты новые способы мошенничества под видом борьбы с расизмом

Раскрыты новые способы мошенничества под видом борьбы с расизмомФото: Pixabay

Глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев раскрыл новые способы мошенничества под видом борьбы с расизмом. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в июне злоумышленники начали рассылать фишинговые письма на тему борьбы с расизмом. В текстах писем предлагали анонимно высказаться о движении Black Lives Matter (BLM) или оставить свой голос в поддержку движения. В каждом из этих файлов был скрыт банковский троян Trickbot. «Пандемия коронавируса стала катализатором другого глобального процесса — киберпандемии», — предупредил эксперт.

Он посоветовал пользователям проявить бдительность при получении писем от незнакомых отправителей, не переходить по рекламным ссылкам и баннерам в письмах, устанавливать везде уникальные пароли и остерегаться «специальных» предложений.

По данным представительства, число еженедельных атак в мире выросло на 18 процентов в сравнении со средним показателем мая. При этом число атак, которые связаны с темой коронавируса, сократилось. Так, в первую неделю июня их было почти 129,8 тысячи, что на 24 процентов меньше, чем в мае. Кроме того, в первые две недели июня был зарегистрирован 2451 новый домен. Все они были связаны с коронавирусом, из них 4 процента (91) были признаны вредоносными и 3 процента (66)— подозрительными.

Ранее в российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Речь идет о людях, которые предлагают выкупить долг по якобы выгодной цене, а также предлагают договориться с кредиторами, используя некие связи. Еще одна схема мошенничества связана с нелегальными форекс-дилерами.

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По материалам: lenta.ru

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