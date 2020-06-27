Ректоры творческих вузов попросят правительство увеличить число бюджетных мест

Алексей Вольцев

Ректоры и ведущие курсы мастера творческих вузов Москвы направят в правительство РФ письмо с просьбой увеличить число бюджетных мест. Об этом ТАСС в субботу сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

«Мы готовимся обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой выделить дополнительные бюджетные места для ведущих творческих вузов <...> Мы сегодня-завтра подготовим письмо и за нашими подписями и подписями наших мастеров отправим его в понедельник», — сказал Заславский. Он уточнил, что письмо на имя вице-премьера подпишет также ректор ВГИК Владимир Малышев, мастера вузов, в том числе Владимир Меньшов.

Ректор ГИТИСа пояснил, что при распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест на этот год по распоряжению правительства на творческие вузы Москвы осталось около 15 мест, то есть примерно по одному на каждый.

Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Он предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В первую очередь речь шла о региональных учреждениях, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.