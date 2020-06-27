Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык

Влада Некрасова

Роскачество рассказало, на что в первую очередь надо обращать внимание при выборе шашлыка и как производители соблюдают правила его приготовления.

Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, говорится в сообщении организации. Также важно обратить внимание на дату изготовления. Кусочки мяса должны быть максимально однородны по размеру и массе: такой шашлык удобно нанизывать на шампур, и он равномерно доходит до готовности. Также важно, чтобы структура мяса была плотной, отмечают эксперты.

"Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается", - говорится в сообщении.

Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса является запекание в фольге: она надежно защищает от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.