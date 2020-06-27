Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык

Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Роскачество рассказало, на что в первую очередь надо обращать внимание при выборе шашлыка и как производители соблюдают правила его приготовления.

Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, говорится в сообщении организации. Также важно обратить внимание на дату изготовления. Кусочки мяса должны быть максимально однородны по размеру и массе: такой шашлык удобно нанизывать на шампур, и он равномерно доходит до готовности. Также важно, чтобы структура мяса была плотной, отмечают эксперты.

"Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается", - говорится в сообщении.


Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса является запекание в фольге: она надежно защищает от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Италия на перепутье: Конте против Сальвини
Италия на перепутье: Конте против Сальвини
Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19
Силиконы, парабены, спирт: каких ингредиентов не должно быть в бьюти-средствах
Силиконы, парабены, спирт: каких ингредиентов не должно быть в
Власти России выделили деньги на продление выплат на детей
Власти России выделили деньги на продление выплат на детей
Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"
Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"
Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Фадеев сбросил 100 килограммов
Фадеев сбросил 100 килограммов
Названы преимущества электронного голосования перед традиционным
Названы преимущества электронного голосования перед традиционным
Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях
Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн

Еще по теме

Роскачество рассказало, как выбрать и приготовить шашлык
Пять правил выбора хорошего шашлыка рассказали в Роскачестве
Роскачество опровергло главный миф о покупном шашлыке
Гастрономический рекорд. В КБР приготовят шашлык длиной 210 метров