Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном до 2023 года

"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном до 2023 года

Строительство второй очереди космодрома Восточный продолжится после первого запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", запланированного на август 2023 года. Об этом говорится в публикации журнала "Русский космос", который выпускает госкорпорация "Роскосмос".

"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" (август 2023 года) работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года", — сказано в материале.

Как отмечается, это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено Федеральной целевой программой "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ". Заказчиком 18 объектов выступил "Роскосмос", еще одного - Федеральное медико-биологическое агентство.

В общей сложности в рамках стартовавшего летом 2019 года возведения второй очереди Восточного в городе Циолковский рядом с космодромом будут построены 35 многоквартирных домов, 2 школы, 4 детсада, а также кафе и спорткомплексы. На самом космодроме проект предусматривает возведение стартового стола под ракеты "Ангара" и сопутствующей инфраструктуры. Все это должно быть построено к 2025 году.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за
"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном до 2023 года
"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на
«Перемога» украинского МИДа — Facebook «переименовал» Киев
«Перемога» украинского МИДа — Facebook «переименовал» Киев
Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»
Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»
Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за пандемии
В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за
Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков
Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков
От скромных платьев до виртуальной одежды: какими будут главные тренды выпускного в эпоху коронавируса
От скромных платьев до виртуальной одежды: какими будут главные
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились

Еще по теме

Роскосмос планирует производить до 2023 года по две ракеты «Ангара» ежегодно
"Роскосмос" анонсировал первый запуск "Ангары" с недостроенного космодрома Восточный
Запланированный полет россиян на Луну отложен на пять лет
Минстрой станет госзаказчиком шести объектов космодрома Восточный