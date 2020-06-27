"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном до 2023 года

Вадим Карасев

Строительство второй очереди космодрома Восточный продолжится после первого запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", запланированного на август 2023 года. Об этом говорится в публикации журнала "Русский космос", который выпускает госкорпорация "Роскосмос".

"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" (август 2023 года) работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года", — сказано в материале.

Как отмечается, это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено Федеральной целевой программой "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ". Заказчиком 18 объектов выступил "Роскосмос", еще одного - Федеральное медико-биологическое агентство.

В общей сложности в рамках стартовавшего летом 2019 года возведения второй очереди Восточного в городе Циолковский рядом с космодромом будут построены 35 многоквартирных домов, 2 школы, 4 детсада, а также кафе и спорткомплексы. На самом космодроме проект предусматривает возведение стартового стола под ракеты "Ангара" и сопутствующей инфраструктуры. Все это должно быть построено к 2025 году.