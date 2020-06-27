«Роскосмосу» не понравился туалет за ширмой на корабле Илона Маска

Вадим Карасев

Специалисты «Роскосмоса» нашли недостатки на корабле Илона Маска Crew Dragon, выделив среди прочих ненормально устроенный туалет. Об этом написано в июньском номере журнала «Русский космос».

Эксперты отметили, что после почти двадцати лет работы США, наконец, получили компактную пилотируемую ракету, которая лучше, чем шаттл. Расходов на эксплуатацию Crew Dragon понадобится значительно меньше.

Однако, по мнению российских специалистов, в конструкции корабля не удалось избежать недостатков. Одним из серьезных называется размещение рядом с кабиной экипажа жидкостных двигателей системы аварийного спасения. У профессионалов вызывает сомнение, будет ли безопасным соседство космонавтов и двух тонн токсичных веществ, которые под давлением подаются в двигатели в аварийной ситуации.

«Роскосмос» не обошел стороной и устройство интерьера корабля. В статье рассказывается о туалете, который располагается за шторкой. Та же ситуация была и на шаттле, но его кабина превосходила новый корабль по объему в 7,5 раз. И даже тогда астронавты испытывали определенные неудобства.

Специалисты отметили в этом плане существенное преимущество российского «Союза», где есть отдельный бытовой отсек с туалетом.

Напомним, американцы осуществили удачный запуск космического корабля с людьми на борту в конце мая. 27 июня он должен состыковаться с МКС.