Россия предлагала деньги за убийство военных США в Афганистане — NYT

Лидия Мартынова

Спецслужбы США пришли к выводу, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что американцы получили эти данные, в том числе, в результате допроса боевиков. Однако сведений о том, по какому принципу выбирались цели для атак, как и где передавались деньги, у спецслужб США пока нет.

Но утверждается, что предлагая вознаграждение талибам, главной целью Москвы якобы был срыв мирных переговоров Вашингтона с движением «Талибан».

2019 году в Афганистане умерли 20 американских военных, но кто из них был убит ради вознаграждения от России, неизвестно, добавляют источники.

Официальных комментариев со стороны властей США у газеты нет, хотя издание уточняет, что Белый дом уже якобы готовит ответ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве никто никаких обвинений не предъявлял.