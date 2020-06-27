Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Вадим Карасев

Фото: министерство обороны РФ / РИА Новости

Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, сильная реакция после прививки от COVID-19 должна насторожить. К такому ответу организма относится температура выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров. Костинов отметил, что такие реакции на вакцину должны быть минимальны, в зависимости от препарата их не может быть больше одной на тысячу или сто тысяч прививок.

Иммунолог пояснил, что температура до 37,5 градуса считается легкой реакцией, до 38,5 — нормальной средней реакцией. Также допускается покраснение на месте укола до 5-6 сантиметров. «Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», — заключил специалист.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Спустя неделю участники рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19. По их словам, после испытаний они чувствуют себя хорошо: каких-либо осложнений или побочных реакций не выявлено.