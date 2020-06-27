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Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возраста

Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возрастаФото: Максим Блинов / РИА Новости

Самыми популярными целями для первых кредитов среди россиян среднего возраста стали ремонт дома или покупка машины. Молодежь же чаще тратит деньги на гаджеты и ноутбуки. А вот люди старшего возраста — на помощи детям или бизнес. Такие данные они раскрыли в опросе компании IDF Eurasia. Их приводит ТАСС.

Чаще всего россияне берут первый кредит в возрасте от 23 до 42 лет. Доля таких заемщиков составила 66 процентов. В основном, средства уходят на крупные цели: 46 процентов респондентов рассказали, что брали кредит на ремонт, еще 20 процентов на покупку машины, 19 процентов организовывали мероприятие, а 15 процентов покупали мелкую бытовую технику.

При этом немалая доля и среди тех россиян, кто брал первый кредит в возрасте от 18 до 23 лет. Она составила 26 процентов. «Чаще всего заемщики из самой молодой категории пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов», — отмечается в исследовании. Они нужны молодежи для активного общения, кроме того, гаджеты играют роль социального индикатора.

Из опрошенных молодых заемщиков 68 процентов брали кредит на покупку флагманских смартфонов. Еще 13 процентов покупали ноутбуки, 8 процентов — планшеты, 6 процентов — наушники, а оставшиеся 5 процентов — гироскутеры, электросамокаты и прочую технику.

Кредиты на более основательные цели берут представители старшего поколения. Так, по данным опроса, лишь 8 процентов россиян от 42 до 65 лет впервые брали средства под проценты. 38 процентов респондентов из этой группы направляли их на помощь детям, 27 процентов — на развитие бизнеса, 22 процента покупали на них квартиру или дачу, еще 13 процентов тратили их на лечение.

В опросе принимало участие пять тысяч жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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