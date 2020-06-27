Россиянин Медведев признался в суде США в киберпреступлениях

Алексей Вольцев

В США гражданин России Сергей Медведев, которого местные власти обвиняют в причастности к киберпреступленимя в составе организации «Инфрауд», признал свою вину. Об этом сообщил Минюст, отметив, что ущерб от деятельности этой транснациональной преступной группы превысил $ 560 млн.

«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады», — сказали в Минюсте.

По данным ведомства, организация, в которой участвовал Медведев, была создана в 2010 году. В течение семи лет её участники занимались покупной, продажей и распространением идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ.

«За свою семилетнюю историю организация „Инфрауд“ нанесла примерно $ 2,2 млрл предполагаемых убытков и более $ 568 млн фактических убытков широкому кругу финансовых учреждений, коммерсантов и частных лиц и продолжала бы делать это в обозримом будущем, если бы ее не остановили», — отметили в Минюсте.