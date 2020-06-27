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Российские военные привезли продукты в сирийский Кафер-Бисин

Российские военные привезли продукты в сирийский Кафер-Бисин
Российские военные передали более тонны продуктов, тонну хлеба, а также одежду жителям небольшого поселка Кафер-Бисин недалеко от Алеппо, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Максим Солоха.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Мы провели гуманитарную акцию по оказанию помощи в населенном пункте Кафер-Бисин. Мирному населению выданы 250 продовольственных наборов общим весом 1200 килограммов, а также одна тонна хлеба и летние вещи", - сказал Солоха.

Боевиков удалось выгнать из поселка около четырех месяцев назад. До этого они держались здесь почти восемь лет. Как рассказал глава администрации поселка Мухаммед Нур-Хиджази, за это время почти все, кто могли уехать, покинули Кафер-Бисин.


"Конечно, мы стараемся делать, что можем, но наши возможности сильно ограничены. Мы ждем, что многие вернутся, когда мы сделаем свет и воду … Жить с ними (с террористами) и их злостью было просто невозможно, люди очень страдали", - добавил он.


Сейчас в поселке живут чуть более тысячи человек. Причем администрация перед приездом российского гуманитарного конвоя составила списки, чтобы помощь досталась в первую очередь самым нуждающимся. Многие из тех, кто пришли за продовольственными наборами, оделись, как на праздник.

# Россия
По материалам: ria.ru

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