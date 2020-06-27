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Российский ветеран объяснила Путину решение собирать деньги для врачей

Российский ветеран объяснила Путину решение собирать деньги для врачейЗинаида КорневаСкриншот видео: YouTube / Зинаида Корнева l Истории Зинаиды

Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга собрала для российских врачей 4,5 миллиона рублей. Она стала одной из участниц телемоста с президентом Владимиром Путиным, где объяснила свое решение собирать материальную помощь для медиков. Слова пенсионерки передает газета «Комсомольская правда».

«Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем. За это время мы собрали 4,5 миллиона — и все эти деньги ушли адресно», — рассказала 98-летняя петербурженка. Отмечается, что помощь от бабы Зины, как ее называют в городе, получили уже 143 семьи.

Корнева также заявила, что не собирается останавливать сбор средств. Она подчеркнула, что вирус еще не закончился и люди продолжают погибать, поэтому деньги требуются еще очень многим семьям медикам.

Ветеран начала свой проект 1 мая. Она записывает видео с рассказами о войне, а ее родственники публикуют записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших медработников.

Всего за первый месяц проекта пенсионерке удалось собрать свыше трех миллионов, а на данный момент сумма пожертвований превысила 4,5 миллиона рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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