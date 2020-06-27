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Рубашку Путина выставили на «Авито»

Рубашку Путина выставили на «Авито»

На сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку президента России Владимира Путина.

Продавец утверждает, что рубашка размера 48–50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей.

4 июня на «Авито» выставили на продажу российский завод «Электроцинк» во Владикавказе. За объект с землей, оборудованием, железной дорогой и персоналом продавци попросили 1,2 миллиарда рублей.

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По материалам: lenta.ru

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