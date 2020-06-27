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Саакашвили: на Украине нет государства

Саакашвили: на Украине нет государства

На Украине отсутствует полноценное государство, которое должно обеспечивать социальную справедливость и защищать граждан. Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", — сказал бывший президент Грузии.

Блага в украинском обществе, считает политик, распределяются в соответствии с принадлежностью человека к определенной группе.

"Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — добавил Саакашвили.

Ранее Саакашвили предупредил о том, что Украина находится на пороге экономической катастрофы и после выхода из карантина может столкнуться с голодом.

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По материалам: uposters.ru

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