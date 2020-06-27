Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19

Алексей Вольцев

Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид.

"Количество случаев COVID-19 растет по всей Калифорнии. Мы также наблюдаем рост числа случаев заболевания в Сан-Франциско... В результате мы временно откладываем открытие (города), которое было запланировано на понедельник", - написала мэр в Twitter.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.