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Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19

Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19
Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид.

"Количество случаев COVID-19 растет по всей Калифорнии. Мы также наблюдаем рост числа случаев заболевания в Сан-Франциско... В результате мы временно откладываем открытие (города), которое было запланировано на понедельник", - написала мэр в Twitter.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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