Силиконы, парабены, спирт: каких ингредиентов не должно быть в бьюти-средствах

Вадим Карасев

Сейчас набирает обороты тренд в уходовой косметике на чистоту и прозрачность. Каждый хочет знать — что в составе, какие компоненты, а не загадочные названия запатентованных комплексов, и не все хотят видеть некоторые "демонизированные" компоненты, такие как минеральное масло, парабены и силиконы. Мы спросили у косметологов и экспертов, каких ингредиентов не должно быть в бьюти-средствах.

"Все есть яд и все есть лекарство: то и другое определяет доза", — говорил знаменитый врач Парацельс. Его взгляды дожили до сегодняшних дней и нашли отражение в принципах современной фармакологии. Доза действующего вещества может быть недостаточной, тогда нужный эффект не будет достигнут. Доза может быть чрезмерной, и тогда появляются побочные эффекты, — а это совсем не то, что нам нужно. Доза должна быть, как говорится, quantum satis — такой, когда достигается максимально желаемый эффект без побочного действия.





Существует список запрещенных продуктов, которые нельзя использовать по техническому регламенту Таможенного союза. Их ни один крупный бренд не будет добавлять в состав средств, ведь на кону репутация. Поэтому все, что мы видим на этикетке продукты по уходу за кожей, — официально разрешено использовать.Косметический бренд Kiehl's зародился в нью-йоркской аптеке в 1851 году и с самого своего основания руководствовался принципами фармакологии, чтобы создавать максимально эффективные и безопасные формулы. Знаниями создания аптечных формул мы руководствуемся и сегодня. Мы понимаем, что один и тот же компонент может принести пользу или не принести пользы: это зависит это от его концентрации и соотношения с другими компонентами, — говорит ведущий эксперт марки Алексей Мироненко.





По его словам, именно поэтому зачастую не имеет смысла вчитываться в список ингредиентов, выискивая из них "вредные". На кожу действует не один компонент изолированно, а формула, состоящая из нескольких компонентов. Один и тот же ингредиент изолировано может действовать совсем не так, как в составе формулы.

Глицерин

Некоторые удивляются его наличию в составе увлажняющей формулы, объясняя тем, что глицерин способен вытягивать влагу из кожи. Действительно, глицерин в концентрации больше 30% способен вытягивать влагу из кожи. Однако если он действует комплексно вместе с другими компонентами формулы, то обеспечивает оптимальное увлажнение. Важно, чтобы соотношение компонентов каждой формулы было выверено с аптечной точностью.





Важны также качество сырья и технология для получения активного компонента. В случае с тем же глицерином в производстве может быть задействован хлор. Технологически хлор сложно удалить полностью, а в то же время он может быть раздражающим фактором для кожи. Однако существуют технологии получения глицерина без использования хлора. Такой глицерин безопасен в использовании даже на чувствительной коже.

Приоритет лучше отдавать средствам компаний, которые закупают и производят качественное сырье, проводят тщательную очистку компонентов и внимательно проверяют безопасность своей продукции перед производством.

Минеральное масло

Минеральные масла (petrolatum, vaseline и paraffinum liquidum) — это продукты нефтепереработки. Образуют на коже микропленку, которая не позволяет ей дышать, но зато создает визуальный эффект красивой гладкой поверхности. К слову, по этим компонентам единого мнения у научного сообщества до сих пор нет. При должной степени очистки эти продукты избавляются от вредных примесей и не наносят вреда здоровью.





Дело в дозировке, в проценте ввода компонента в состав. То же минеральное масло в составе вводится для решения определенных задач: когда кожа повреждена, и нужно создать частичную окклюзию — удержать влагу, усилить защиту кожи, — отмечает эксперт по уходу Lancome Валерия Хохлова.

Это компонент, который не нужен абсолютно всем и на постоянной основе, но при определенном состоянии кожи допускается его использование.

Силиконы

В основе силиконов (например, диметикона) — кремний, инертное нейтральное вещество без запаха, при добавлении в рецептуру работает и против грибков и бактерий, и текстура самого средства получается более легкой и гладкой.





Но конечно, если продукт целиком и полностью состоит из таких компонентов, и минимально присутствуют активы — витамины, антиоксиданты, растительные экстракты и так далее, и увлажнители (гиалуронат, глицерин), то, может, стоит выбрать более богатый состав, который будет отвечать потребностям вашей кожи прямо сейчас, — советует эксперт.

Спирт

Многие боятся спирта в составе, а зря. Ведь он является дезинфектором. Спирт стабилизирует формулу, помогает ей сохраняться дольше, усиливает проникновение других компонентов формулы, однако сам по себе может раздражать кожу, особенно чувствительную. Есть так называемый "жирный" спирт, который получен из натуральных жиров и масел. Они не наносят вреда коже и помогают увлажнять и питать ее.





Однако длительное использование средств с "сухим" спиртом (этанолом, метанолом, денатурированном спиртом и этиловым спиртом) сделает кожу сухой и шелушащейся, поскольку он буквально разъедает поверхность кожи.

Некоторые косметологи советуют людям с жирной кожей добавить в уход тоники, содержащие спирт, так как он якобы предотвращает появление прыщей. Тем не менее большинство экспертов считают, что это плохая идея. Более того, на коже могут появиться застойные красные пятна и постакне.

Ароматизаторы

Конечно, многим нравится, когда гель для душа пахнет как тропический оазис или напоминает кокосовую конфету. Однако аромат средства считается коммерческой тайной. Это означает, что компаниям на самом деле не нужно раскрывать, какие ингредиенты составляют саму парфюмерную композицию. Часто она состоит из сотен химических веществ, которые могут вызывать аллергию, дерматит, зуд, сухость кожи или сыпь.





Зачастую производители добавляют искусственные ароматизаторы, чтобы маскировать неприятные запахи из-за смеси разных ингредиентов. Хотя это звучит безобидно, большинство из них являются химическими веществами и могут оказывать токсическое воздействие на организм.

Это химикаты, полученные из нефти или угля, которые вызывают раздражение кожи. Ароматизаторы также могут быть опасны для людей с нарушениями дыхания, вызвать головную боль и кожную реакцию.

Сульфаты

Сульфаты в составе шампуней могут привести к раздражению и зуду, особенно в случае сухой и чувствительной кожи головы.





Парабены

Парабены — это синтетические химические вещества, которые используются в качестве консервантов в самых разных продуктах, включая косметику и продукты питания. Это целое семейство химических веществ, названия которых обычно так сложно произнести (метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен и этилпарабен).





Это консерванты, используемые в косметике для предотвращения роста микробов и обеспечения безопасности средства при его использовании. Парабены содержатся и в пищевых продуктах, таких как мед и маточное молочко.

Хотя научные исследования показали, что короткоцепочечные парабены (метиловый и этиловый парабены) являются безопасными, мы признаем, что существует растущий спрос со стороны наших покупателей на средства, которые не содержат парабенов. По этой причине компания Kiehl's приняла решение исключить парабены из своей продукции. Соответствующая переработка состава была завершена, и новые средства можно найти на прилавках во всех странах, — отметил эксперт марки.

По данным Научного комитета Европейской комиссии по потребительским продуктам, парабены, такие как пропилпарабен и бутилпарабен и их аналоги, изопропил и изобутилпарабены, могут нарушать функции эндокринной системы и влиять на репродуктивную функцию.

Лаурилсульфат натрия

Латинская аббревиатура SLS обозначает лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate) — поверхностно-активное вещество (ПАВ). Было доказано, что SLS в концентрации более 2 процентов (они содержатся в шампунях, гелях для душа, тональных средствах, очищающих пенках для лица, жидкостях для полоскания рта и зубных пастах) способствует раздражению кожи, язвам, нарушениям естественного баланса кожи и даже может вызвать повреждение глаз. Также широко распространено мнение, что лаурилсульфат натрия является основной причиной появления прыщей (особенно кистозных угрей) вокруг рта и подбородка. В пастах он используется для формирования стойкой пены и, как следствие, более эффективного очищения.





Есть особый вид лаурилсульфата натрия, который имеет сертификат COSMOS и разрешен для использования в натуральной органической косметике. Дело в том, что его получают не из нефти, а из кокосового или пальмового масла, что делает его натуральным, хорошо изученным органическим компонентом.

Говорить, что этот на компонент 100%-ное табу, я бы не стала, но его точно стоит избегать людям с чувствительной кожей и аллергией на него. Если есть возможность избежать таких средств — лучше так и сделать, но и предавать его анафеме не обязательно,

— отмечает Алла Акперова, основательница сетей Brow & Beauty Bar "Москвичка" и "Москвичка Nails".

Триклозан и триклокарбан

Триклозан (он часто содержится в зубных пастах, дезодорантах и антибактериальном мыле) стали активно добавлять в бьюти-средства еще в 1990-х. Было доказано, что триклозан (в жидких продуктах) и триклокарбан (в виде мыла) могут вызывать гормональные нарушения, сбои в работе иммунной системы и аллергию. Продолжительное использование средств с триклозаном приводит к тому, что организм перестает реагировать на антибиотики, а это может быть смертельно опасно. Вместо этого используйте натуральные антибактериальные и антисептические средства, такие как масло чайного дерева.





Аминофенол, диаминобензол, фенилендиамин (каменноугольная смола)

Согласно Национальной программе токсикологии и Международному агентству по исследованию рака США, каменноугольная смола (побочный продукт переработки угля) является известным канцерогеном для человека. Стилисты подвергаются воздействию этого химиката при окрашивании волос ежедневно. В Европе запрещено использовать каменноугольную смолу в красках для волос. Хотя FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) санкционирует использование каменноугольной смолы в специальных продуктах, таких как шампуни от перхоти и средство от псориаза, безопасность этих продуктов в долгосрочной перспективе не была доказана.





Полиэтилен (ПЭГ)

Эти крошечные пластиковые шарики в скрабах для лица или губ сделаны из полиэтилена (используются потому, что они нежнее, чем натуральные отшелушивающие средства, такие как скорлупа грецкого ореха, например). Эти синтетические химические вещества часто содержат 1,4-диоксан, который считается канцерогеном и легко проникает в кожу.





Полиэтилен вызывает раздражение, и его ни в коем случае нельзя использовать на поврежденной коже. Полиэтиленовые шарики в скрабах и средствах для очищения тела также не фильтруются нашими канализационными системами, что означает, что они в итоге засоряют водоемы.

Дистилляты нефти

Дистилляты нефти (можно найти в туши для ресниц) — продукты многостадийного разделения нефти на фракции — могут вызывать контактный дерматит и часто содержат ингредиенты, провоцирующие рак. Они производятся на нефтеперерабатывающих заводах одновременно с автомобильным топливом, мазутом и химическим сырьем.





Оксибензон

Это органическое соединение является одним из самых опасных химических веществ в солнцезащитных кремах. Он действует как эстроген в организме, изменяет выработку спермы у мужчин и провоцирует эндометриоз у женщин. Исследования, проводимые на лабораторных животных, показывают, что оксибензон и его метаболиты могут нарушать работу гормональной системы. Этот компонент также вызывает аллергию.

Лучше выбирать безопасные солнцезащитные кремы с оксидом цинка или оксидом титана. Это химические, минеральные ингредиенты.





Фталаты

Как объясняет Алла Акперова, основательница сетей Brow & Beauty Bar "Москвичка" и "Москвичка Nails", это очень распространенный компонент, который может скрываться за словом "отдушка". Фталаты также фиксируют ароматы, удерживают пигмент, делают материалы более пластичными. Увы, но они окружают нас повсюду, и даже если вы выбираете продукты с маркировкой "без фталатов", контакта с ними не избежать. В корректной дозировке нетоксичные фталаты не агрессивны, поэтому использование их разрешено. Однако они накапливаются в организме, нанося вред эндокринной системе, и могут стать катализаторами различных заболеваний.





Триэтаноламин

Это продукт синтеза аммиака и этилена. В составе косметических средств может обозначаться как Sterolamide, Alkanolamine 244, Trihydroxytriethylamine, Nitrilotriethanol и Daltogen. Используется как консервант. В умеренных дозировках в целом безопасен, но высокая его концентрация может вызывать сильную аллергию, кожные реакции, нарушение функций кожи.

Дибутилфталат, толуол и формальдегид

Эти химические вещества, известные как "токсичное трио", вызывают врожденные дефекты, эндокринные нарушения, головные боли и проблемы с дыханием. Часто эти симптомы возникают у работников маникюрных салонов и тех, кто часто красит ногти лаком. Именно поэтому ученые рекомендуют беременным избегать средств с дибутилфталатом, толуолом и формальдегидами. Нетоксичные лаки для ногтей выпускают OPI и Zoya.

Отдельно хочется сказать про формальдегиды. В чистом виде формальдегид представляет собой бесцветный газ. Он сам по себе не может использоваться в качестве косметического ингредиента и обычно требует добавления воды, которая преобразует его в формалин. Формальдегид действует как антибактериальный консервант: уменьшает рост числа бактерий в продукте. Минимальное количество формальдегида безвредно, однако превышение допустимой концентрации вызывает раздражение кожи.

К сожалению, описать все нежелательные ингредиенты за один раз практически невозможно: их очень много. Есть те, что в промышленном производстве используются на постоянной основе и информации о них много, а есть какие-то очень редкие позиции, о которых знают только эксперты. Более того, многие вредные вещества "маскируются" под разными названиями. Эксперты советуют всегда внимательно читать составы средств и отзывы на них. В сети есть сайты, на которых можно довольно быстро проверить и конкретные ингредиенты, и продукты в целом.