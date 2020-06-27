СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд

Лидия Мартынова

. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах в минувшую пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Reuters.

Так, по данным университета Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число смертей от коронавируса превысило 125 тысяч. Согласно информации университета, за все время в США зарегистрировали 2 467 510 случаев коронавирусной инфекции, свыше 663 тысяч человек сумели вылечиться.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в США снижается количество летальных исходов.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, число случаев COVID-19 в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Билл Гейтс оценил перспективы вакцины от COVID-19.