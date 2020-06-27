Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд

СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд

СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд
. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах в минувшую пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Reuters.

Так, по данным университета Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число смертей от коронавируса превысило 125 тысяч. Согласно информации университета, за все время в США зарегистрировали 2 467 510 случаев коронавирусной инфекции, свыше 663 тысяч человек сумели вылечиться.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в США снижается количество летальных исходов.


ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, число случаев COVID-19 в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Билл Гейтс оценил перспективы вакцины от COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
В США умер автор логотипа I Love New York
В США умер автор логотипа I Love New York
Битва платьев: Наоми Кэмпбелл против Лоры Хэрриер
Битва платьев: Наоми Кэмпбелл против Лоры Хэрриер
Эксперт призвал следить за опасными симптомами при вакцинации от Covid-19
Эксперт призвал следить за опасными симптомами при вакцинации
«Турецкий поток» продлят до Венгрии
«Турецкий поток» продлят до Венгрии
Втягивается ли «Газпром» в политическую борьбу в Белоруссии?
Втягивается ли «Газпром» в политическую борьбу в Белоруссии?
СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд
СМИ: число заболевших коронавирусом в США побило суточный рекорд
Трамп вспомнил о старой стратегии ради победы на выборах
Трамп вспомнил о старой стратегии ради победы на выборах
Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию на Украине
Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возраста
Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возраста

Топ на сегодня

Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи

Еще по теме

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн