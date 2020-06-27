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Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священникомФото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, Собчак прибыла к зданию Екатеринбургской епархии, в котором пройдет заседание. Отмечается, что ведущая собирается снять о священнике фильм. Сам он на суд не приедет: один из ближайших соратников схиигумена Всеволод Могучев заявил, что он «ушел молиться».

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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По материалам: lenta.ru

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