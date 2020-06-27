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Создатели «Симпсонов» запретили белым актерам озвучивать небелых персонажей

Создатели «Симпсонов» запретили белым актерам озвучивать небелых персонажейФото: Deadline

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Об этом сообщает издание Deadline.

Соответствующее решение последовало вслед за сообщением актера Майка Генри о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины». Причиной решения стало то, что сам актер белый, а персонаж — черный.

Ранее «Симпсонов» уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов. В 2018 году сообщалось, что создатели «Симпсонов» приняли решение убрать Апу из шоу из-за жалоб зрителей, однако позже стало известно, что пообещавший сделать это продюсер не имеет никакого отношения к мультсериалу. В январе этого года актер Хэнк Азария заявил, что более не будет озвучивать Апу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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