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Спасатели в Краснодарском крае спасли половой член пастуха из металлического кольца

Спасатели в Краснодарском крае спасли половой член пастуха из металлического кольца

Кубанские спасатели в тандеме с медиками спасли половой орган новороссийскому пастуху. Мужчина надел на пенис металлическое кольцо, однако самостоятельно избавиться от "аксессуара" не смог. Промучившись двое суток, он все же решился обратиться за помощью к профессионалам.

Спасатели псебайского отряда «Кубаньспас» под приглядом врачей избавили земляка от металлического кольца, используя шлифмашинку. Всего несколько минут потребовалось им, чтобы проделать свою работу. Угрозы жизни и здоровью пастуха на данный момент нет.

Интересно, что этот случай не единственный в профессиональной деятельности «Кубаньспаса». В прошлом году они при помощи болгарки освобождали половой орган 80-летнего дедушки из металлической трубы. Со слов руководителя спасотряда Алексея Одерова, им позвонили медики, которые были шокированы увиденным. Пожилой мужчина поместил пенис в трубу 3,5 см диаметром и 7 см в длину. Он неделю проходил с ней на причинном месте, прежде чем решился просить о помощи. Тогда операция спасения также прошла успешно – мужчину уложили на гинекологическое кресло и ввели общий наркоз, сообщает Новороссийский паблик.

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# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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