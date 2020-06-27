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США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах

США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
Медицинские власти по меньшей мере трех штатов США – Флориды, Аризоны и Невады – сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что в штате зафиксировали новый рекорд заражений – 9 636 случаев за последние 24 часа. Днем ранее медики штата сообщали о 8 831 новом случае заражений, что также являлось рекордом. Отмечается, что за все время во Флориде выявили по меньшей мере 132 545 зараженных, скончались свыше 3,4 тысячи человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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