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Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»

Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»

Благодаря активным поискам пользователей соцсетей удалось идентифицировать личность американского полицейского с татуировкой «Россия», который обеспечивал безопасность на акциях протестов в США.

Впервые снимки правоохранителя, на левой руке которого вытатуированы на русском языке слова «Россия» и «Хабаровск», появились в соцсетях в начале июня. На кадре протестующий в Хьюстоне дружески приветствует полицейского ударом кулака.

Многие дотошные блогеры обратили внимание на необычную наколку и в шутку назвали стража порядка «русским агентом». Один из пользователей нашел страницу полицейского в Facebook. «Русским шпионом» в американской полиции оказался житель Техаса Майкл Аскью.

Как оказалось, страж порядка из Хьюстона женат на девушке из России и знает русский язык. На снимке одного из родственников Аскью видно, что на его левой руке есть и татуировка со словом «Хабаровск».

В 2012 году он побывал в этом российском городе. Об этом свидетельствуют фотографии со свадьбы полицейского, на которых можно разглядеть плакат на русском языке.

Напомним, что в конце мая в США начались массовые акции против расизма из-за убийства чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда полицейскими во время задержания. Движение под лозунгом Black Lives Matter вскоре переросло в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в украинском Ровно назвали сумасшедшей жительницу, которая предложила установить в этом городе памятник Флойду.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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