Стало известно о планах CША выделить миллиарды долларов на «сдерживание России»

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

В проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено 3,8 миллиарда долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», которая направлена на «сдерживание России». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, автором инициативы выступил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. В документе отмечается, что выделенные деньги пойдут на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование, «которое усиливает сдерживание России».

Также, по словам Смита, проект бюджета продлевает запрет на финансирование любой деятельности, которая бы признавала суверенитет России над Крымом, и продолжает ограничивать военное сотрудничество с Москвой.

Ранее сообщалось, что комитет США по вооруженным силам сформировал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы главными конкурентами. Всего в бюджет заложено 740,5 миллиарда долларов.