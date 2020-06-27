Столовым и ресторанам при санаториях разрешили работать, как обычным кафе

Алексей Вольцев

Роспотребнадзор разрешил ресторанам и столовым при санаториях проводить профилактику в условиях коронавируса, как обычным кафе. Соответствующие изменения внесены в рекомендации ведомства по работе санаторно-курортных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, следует из документа на сайте ведомства.

Документом раздел рекомендаций «Профилактика при организации питания» излагается в редакции: «Питание организуется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

Ранее в этом разделе был целый блок рекомендаций по работе пищеблока, мытью посуды.

Роспотребнадзор также отменил требование для отдыхающих предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус и разрешил селить гостей по двое в один номер. Ранее, если речь не шла о родственниках или проживающих вместе, рекомендовалось заселять по одному.

Ранее депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб призвала отказаться от излишних санитарных требований к санаториям. Эти требования более жесткие, чем для гостиниц, что влечет нарушение конкуренции, отмечала парламентарий.