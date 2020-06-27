Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2020 года

Вадим Карасев

Стрижка ногтей — ответственная процедура, ведь подстригая ногтевые пластины, можно не только привлечь удачу, но и стать магнитом для неприятностей. Советы астрологов на июль 2020 года помогут выбрать идеальное время для маникюра, который поможет создать прекрасный образ.

В прежние времена ногти старались стричь в определенные дни недели, веря, что такой уход помогает притягивать в жизнь позитивные перемены. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также учитывать фазы Луны и влияние созвездий, чтобы каждый раз ухаживать за ноготками с пользой и привлекать в жизнь удачу.

1 июля: первый день июля растущая Луна проведет в Знаке Скорпиона. Астрологи рекомендуют поухаживать за ноготками после заката, подровнять их и подстричь, чтобы увеличить привлекательность и найти свою любовь.

2, 3 июля: Стрижка ногтей в эти дни может привести к дурным мыслям и даже к депрессии. Во время роста Луны в Стрельце стоит отдать предпочтение ухаживающим процедурам, направленным на укрепление ногтевых пластин.

4, 5 и 6 июля: три дня Луна проведет в Козероге, однако подстригать ноготки лучше всего 6 числа, когда ночное светло начнет убывать: это поможет привлечь деньги. 4 июля стрижка ногтей с большой вероятностью привлечет в жизнь неприятности и ссоры, а в день Полнолуния 5 числа подровнять ногтевые пластины стоит тем, кто хочет найти ответы на серьезные вопросы.

7, 8 июля: энергетика союза Луны и созвездия Водолея противоречива, поэтому астрологи рекомендуют отложить стрижку ногтей 7 числа, чтобы не привлечь в жизнь проблемы. Стрижка ноготков 8 июля привлечет внимание противоположного пола и поможет сохранить прекрасное настроение.

9, 10 июля: во время пребывания Луны в Рыбах маникюр стоит сделать 10 числа. В этот день стрижка ногтей избавит от грустных мыслей и привлечет в жизнь процветание. Манипуляции с ногтевыми пластинами 9 июля могут стать причиной болезней из-за закрытия энергетических каналов.

11, 12 и 13 июля: убывающая Луна в Овне — отличное время для маникюра и педикюра. Подстригая ноготки в эти дни, можно с легкостью справиться с неприятностями и обрести новых друзей. Астрологи рекомендуют стричь ногтевые пластины в первой половине дня, чтобы зарядиться бодростью и оптимизмом.

14, 15 июля: еще два благоприятных дня пройдут под влиянием Луны в Тельце. Тем, кому необходимо наладить отношения с окружением, стоит подстричь ноготки в любой из этих дней. Закругленная форма ногтей будет оптимальной и убережет от ненужной агрессии.

16, 17 и 18 июля: три дня убывающая Луна проведет в Близнецах. В первые два дня астрологи рекомендуют не трогать ногти, чтобы не спровоцировать неприятности. 18 июля обрезать ноготки — к защите от врагов и недоброжелателей. В этот день маникюр можно дополнить заговорами, защищающими от манипуляторов.

19, 20 июля: ночное светило перемещается в созвездие Рака, и 19 числа маникюр делать не стоит — обрезание ноготков может привести к расслаиванию ногтевых пластин. 20 июля, в Новолуние, стрижка ногтей усилит интуицию, которая не даст ошибиться в делах.

21, 22 июля: стрижка ногтей во время пребывания Луны во Льве ускорит их рост, а также поможет успокоить нервы, привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание. Астрологи рекомендуют заняться также укреплением ноготков, чтобы сохранить их сильными.

23, 24 июля: убывающая Луна пробудет в Деве два дня, но астрологи рекомендуют перенести стрижку ногтей на 23 июля. В этот день получится наладить отношения с близкими, а маникюр, сделанный с утра, увеличит обаяние. 23 числа стрижка ногтей может привести к появлению заусенцев.

25, 26 июля: оба дня убывающая Луна проведет в Знаке Весов, и это время благоприятно для маникюра и педикюра. Обрезая ноготки, можно оставить за спиной проблемы и неурядицы, а также разрешить множество проблем в кратчайший срок.

27, 28 июля: Луна в Скорпионе дарит заряд позитива, и это время благоприятно для стрижки ногтей. Благодаря их обрезанию и подпиливанию получится создать прекрасный образ, а также избавиться от ломкости и расслоения ногтевых пластин.

29, 30 и 31 июля: последние три дня месяца Луна будет в Стрельце. Первые два дня идеально подходят для маникюра, который можно сделать и в домашних условиях. Стричь ногти в это время — к улучшению настроения и здоровья. 31 июля от процедуры лучше отказаться, отдав предпочтение уходу за руками в целом.