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Тезки Путина и Бузовой рассказали о плюсах своих имен

Тезки Путина и Бузовой рассказали о плюсах своих именВладимир ПутинКадр: TUT.BY / YouTube

Тезки президента России Владимира Путина, телеведущей и певицы Ольги Бузовой, президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также артистов Макса Коржа и Аллы Пугачевой рассказали о своей жизни и плюсах имен. Ролик опубликован на YouTube-канале TUT.BY.

По словам 22-летнего Путина, обычно он представляется Володей, однако, если при встрече присутствуют его знакомые, то они уточняют, что он — Путин. Тезка президента России рассказал о сообщениях в соцсетях. «Бывают и просьбы: отменить карантин, помириться с Украиной», — рассказал Путин. Он также вспомнил забавную ситуацию, приключившуюся с ним из-за имени. Когда молодой человек подавал документы на поступление в вуз, в СМИ появились новости о том, что «Владимир Путин поступает в АГУ (Алтайский государственный университет)». Тезка российского лидера отмечает, что при этом в имени одни плюсы. «Не было такого, чтобы мне говорили: "Путину вход запрещен". Наоборот, все двери открываются», — отметил он.

Тезка Ольги Бузовой рассказала, что на ее имя реагируют по-разному: шутят, удивляются и уточняют, не родственницы ли они. Однажды Бузова, работающая юристом, написала коллеге с просьбой ознакомиться с материалами дела. В ответ она получала стандартное письмо, в конце которого коллега написал строчки из песни певицы «Мало половин».

Тезка Лукашенко рассказал, что его имя порой ему мешает — крайне сложно искать себя в интернете, так как большая часть материалов посвящена главе Белоруссии. При этом он отметил, что благодаря имени его легко запоминают люди.

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По материалам: lenta.ru

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