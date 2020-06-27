Торговые центры попросили продлить мораторий на блокировку счетов

Лидия Мартынова

Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит правительство продлить приостановку взыскания задолженности до 1 октября 2020 года, говорится в письме управляющего директора организации Олега Войцеховского первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, оказавшемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Ранее власти РФ приостановили применение мер по взысканию задолженности до 1 июля 2020 года.