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Торговые центры попросили продлить мораторий на блокировку счетов

Торговые центры попросили продлить мораторий на блокировку счетов
Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит правительство продлить приостановку взыскания задолженности до 1 октября 2020 года, говорится в письме управляющего директора организации Олега Войцеховского первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, оказавшемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Ранее власти РФ приостановили применение мер по взысканию задолженности до 1 июля 2020 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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