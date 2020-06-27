Трамп подписал «серьезный указ» против разрушителей памятников

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предусматривает длительные сроки заключения — до 10 лет, для вандалов, которые портят или сносят установленные в стране памятники.

«Мне выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи. Длительные тюремные сроки против этого беззакония, направленного против нашей великой страны», — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее он разрешил арестовывать тех, кто повреждает памятники.

Как уже сообщало ИА Newstes, в США на фоне массовых протестов в связи со смертью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) началась очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям.

Протесты сопровождались беспорядками и грабежами. Были испорчены памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861−1865). Также снесли несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, статую первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон). В Нью-Йорке решено демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, расположенному у входа в Американский музей естественной истории.