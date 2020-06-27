Трамп подписал «серьезный указ» против разрушителей памятников
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предусматривает длительные сроки заключения — до 10 лет, для вандалов, которые портят или сносят установленные в стране памятники.
Ранее он разрешил арестовывать тех, кто повреждает памятники.
Как уже сообщало ИА Newstes, в США на фоне массовых протестов в связи со смертью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) началась очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям.
Протесты сопровождались беспорядками и грабежами. Были испорчены памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861−1865). Также снесли несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, статую первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон). В Нью-Йорке решено демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, расположенному у входа в Американский музей естественной истории.