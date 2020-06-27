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Трамп подписал указ о защите памятников

Трамп подписал указ о защите памятниковФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников. Об этом в пятницу, 26 июня, он написал в Twitter-аккаунте.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию», — пояснил американский лидер. Согласно документу, граждан, которые совершат «беззаконные действия против Великой Страны», будут ждать длительные тюремные сроки.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Глава государства дал силам федерального правительства право арестовывать любого, кто подвергает вандализму или уничтожает памятники. За такое правонарушение наказывают тюремным сроком вплоть до десяти лет.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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