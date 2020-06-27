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«Турецкий поток» продлят до Венгрии

«Турецкий поток» продлят до ВенгрииФото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) сообщил, что было принято инвестиционное решение о продлении газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из «Турецкого потока», передает РИА Новости.

В сообщении компании указывается, что регулятор утвердил предложение по десятилетнему плану развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора, мощность которого составляет шесть миллиардов кубометров в год.

В эксплуатацию новый газопровод планируют ввести до 1 октября 2021 года.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна будет приветствовать присоединение Венгрии к проекту газопровода «Турецкий поток». По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».

«Турецкий поток» — российский газопровод в Турцию через Черное море. Проект запустили в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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