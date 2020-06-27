Туроператоры рассказали об условиях переносов июльских туров за рубеж

Лидия Мартынова

В условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето.

Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист».

PEGAS TOURISTIK АННУЛИРУЕТ ТУРЫ НА ИЮЛЬ

В сообщении, опубликованном на сайте PEGAS Touristik, говорится, что компания «готова перебронировать туристские продукты, вылет по которым должен был быть осуществлен в период с 01.03.2020 по 31.07.2020 года, на тех же туристов с сохранением всех существенных условий путешествия (направление, отель, стоимость, количество дней путешествия)».

В компании пояснили, если путешествие планировалось в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 года, то перебронировать туристские продукты с сохранением всех существенных условий можно на любые удобные даты с вылетом с 01.08.2020 по 15.11.2020 года или с вылетом в период с 01.07.2021 по 31.07.2021 года.

Акция распространяется на зарубежные туры на основе чартерных рейсов и Hotel Only, не распространяется - на туры по России.

УСЛОВИЯ ANEX TOUR ПО ПЕРЕНОСУ ТУРОВ БЕЗ ДОПЛАТ

Для клиентов ANEX Tour, чьи путешествия не смогут состояться в июле, действуют стандартные условия переноса турпакетов на базе чартерного перелета по 18 направлениям (Болгария, Вьетнам, Греция, Доминикана, Индия, Испания, Италия, Кипр, Куба, Марокко, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Шри-Ланка).

В ANEX Tour сообщили, что отменили туры в Турцию пока с 1 по 15 июля.

Фактически понесенные затраты (ФПЗ) по аннулированным турам с чартерным перелетом отсутствуют, переносу подлежит полная стоимость. ФПЗ по турам с регулярным перелетом определяются в каждом конкретном случае, в зависимости от политики авиакомпаний. Перенос производится по курсу туроператора на день оплаты аннулированной заявки. Доплата по новой заявке (при необходимости) осуществляется по курсу на день соответствующего платежа.

Туры в Болгарию, Вьетнам, Грецию, Индию, Испанию, Кипр, Марокко, Оаэ, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию, Шри-Ланку:

- с датами вылета с 1 июля по 31 июля – можно перенести на период с 1 сентября по 20 декабря 2020 г. или с 10 января по 31 июля 2021 г.

Туристы, которые должны были лететь в Доминикану, на Кубу или в Мексику в период с 1 марта по 31 июля могут перенести тур без доплат на период с 1 сентября по 20 декабря 2020 г. или с 1 марта по 31 июля 2021 г.

Для несостоявшихся туров в Италию в период с 27 мая по 31 июля возможен перенос на те же даты 2021 г.

Туристы, которые должны были лететь в Таиланд в период с 1 по 31 июля, смогут перенести даты путешествия на период с 1 августа 2020 г. по 20 декабря, либо в период с 3 марта 2021 г. по 31 июля 2021 г.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ АННУЛИРУЕТ ТУРЫ TEZ TOUR

«В связи с отменой полетных программ обновлены условия переноса туров для вылетов в июле по акции «Бархатный сезон». Турция и Кипр - до 17.07 включительно; Греция, Италия, Испания - до 31.07. Условия по Болгарии будут добавлены в ближайшее время», - рассказала Светлана Баранова, PR-директор TEZ Tour.

Для определенных дат акция «Бархатный сезон» скоро прекратит свое действие. «Поэтому просим внимательно следить за информацией на сайте, чтобы успеть перебронировать свои туры на альтернативные даты. В противном случае, компания автоматически перебронирует заявки на аналогичные даты 2021 г. с максимальным сдвигом в +/-1день», - пояснила Светлана Баранова.

Туроператор предлагает перенести на другие даты без доплат заявки на основе чартерной перевозки по ряду направлений: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр.

Туры в Турцию с вылетом в июле пока отменили на даты заездов с 1 по 17 июля. Эти туры можно перенести на любые даты с 4 августа по 4 ноября 2020 г. Вылеты в апреле, мае, июне и июле (до 17.07 включительно) можно перенести на идентичные вылеты 2021 г. с максимальным сдвигом +/- 3 дня от забронированной даты.

В компании напомнили, что существуют особые условия переноса туров, которые были забронированы по акции Bkack friday или по акции с ограниченным количеством номеров.

Более подробно с условиями переноса по каждому из направлений туристы могут ознакомится в агентствах, где был приобретен тур, а представители туристической розницы - в личном кабинете на сайте туроператора.

УСЛОВИЯ CORAL TRAVEL

Решение аннулировать туры с датами вылета с 01.07.2020 по 31.07.2020 г. принял и Coral Travel. Денежные средства доступны к гарантированному использованию в порядке и на условиях акции «Возрождение!».

Можно перебронировать невозможный к исполнению или аннулированный в текущем периоде тур на любой маршрут и даты до конца 2021 г.

ИНТУРИСТ: УСЛОВИЯ ПЕРЕНОСА ТУРОВ С ВЫЛЕТОМ В ИЮЛЕ

Туроператор «Интурист» пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. Как рассказали в компании, перенос ранее забронированного тура без доплат возможен на любые другие даты 2020 г. либо на 2021 г. Также возможен перенос на другие направления по актуальной цене, можно оставить денежные средства на депозите. Кроме того, можно сделать перенос зарубежных чартерных направлений на российские направления как с чартерной, так и с регулярной перевозкой.

Перенос денежных средств с выездных направлений (по отмененным турам) на заявки по внутренним направлениям осуществляется:

- на тех же туристов (как минимум один турист в новой заявке должен быть из старой заявки)

- на пакетные туры на чартерной перевозке

- на пакетные туры на регулярной перевозке

- на наземное обслуживание

«Для переноса требуется прописать в комментарии к брони номер заявки, на которую планируется перенести денежные средства, далее будет открыт доступ к переносу на нужную бронь», - пояснили в пресс-службе «Интурист».