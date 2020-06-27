В 13 регионах Украины могут усилить карантин из-за коронавируса

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Из-за превышения показателей по ряду критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины могут усилить карантинные меры. Об этом 27 июня сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник пояснил, что специалисты фиксируют резкое увеличение в некоторых регионах количества новых случаев, ухудшение динамики, заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. «То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны. Это и западные области, и город Киев», — цитирует его РИА «Новости».

Степанов подчеркнул, что от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС будет сделано соответствующее представление, и те будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона. По его словам, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных учреждений.

По данным на 27 июня, в Украине зафиксировано почти 43 тысячи случаев заражения коронавирусом, 1121 человек скончались.