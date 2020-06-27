Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В 13 регионах Украины могут усилить карантин из-за коронавируса

В 13 регионах Украины могут усилить карантин из-за коронавируса

В 13 регионах Украины могут усилить карантин из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Из-за превышения показателей по ряду критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины могут усилить карантинные меры. Об этом 27 июня сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник пояснил, что специалисты фиксируют резкое увеличение в некоторых регионах количества новых случаев, ухудшение динамики, заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. «То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны. Это и западные области, и город Киев», — цитирует его РИА «Новости».

Степанов подчеркнул, что от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС будет сделано соответствующее представление, и те будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона. По его словам, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных учреждений.

По данным на 27 июня, в Украине зафиксировано почти 43 тысячи случаев заражения коронавирусом, 1121 человек скончались.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стало известно о планах CША выделить миллиарды долларов на «сдерживание России»
Стало известно о планах CША выделить миллиарды долларов на
В США предложили заменить гимн от автора-расиста на песню Джона Леннона
В США предложили заменить гимн от автора-расиста на песню Джона
За похищение картины Бэнкси арестованы шесть человек
За похищение картины Бэнкси арестованы шесть человек
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном
Надежды не сбылись: Туроператоры России аннулируют июльские туры
Надежды не сбылись: Туроператоры России аннулируют июльские туры
Чубайс получил новое назначение
Чубайс получил новое назначение
Гастроэнтеролог разобрал популярные мифы о чае
Гастроэнтеролог разобрал популярные мифы о чае
Сериал "Банды Лондона" продлили на второй сезон
Сериал "Банды Лондона" продлили на второй сезон
Переболевший коронавирусом врач стал «Мистером геем мира»
Переболевший коронавирусом врач стал «Мистером геем мира»
Продюсер Максим Фадеев смог похудеть на целый центнер
Продюсер Максим Фадеев смог похудеть на целый центнер
Британское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Британское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Экстренный указ. На пляжах Майами введут карантин из-за вспышки COVID-19
Экстренный указ. На пляжах Майами введут карантин из-за вспышки

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

В Казахстане усилят карантинные меры из-за коронавируса
Степанов рассказал, как избежать пика заболеваемости COVID-19
Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня