В американском штате задумали поменять «расистский» флаг

Вадим Карасев

Фото: CARLO ALLEGRI / Reuters

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз рассказал о намерении поменять флаг штата, содержащий символику Конфедерации южных штатов, которую многие считают расисткой. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, законодатели штата уже несколько дней обсуждают концепцию нового флага, однако к успеху они так и не пришли. Ривз заявил, что если они все же смогут договориться и направят законопроект ему в эти выходные, то он подпишет его. Губернатор также отметил, что задача объединения жителей штата, стоящая перед ним, даже сложнее, чем борьба с коронавирусом или последствиями торнадо и наводнений.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал сажать в тюрьму на год за поджог американского флага. В настоящее время американское законодательство не предусматривает наказание за сожжение флага, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищается первой поправкой конституции страны о свободе слова.