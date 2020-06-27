В Белоруссии начали задерживать за вопрос, как не быть задержанным

Алексей Вольцев

Белорусские правоохранители задержали молодого человека за его звонок в одно из минских отделений милиции с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил ряд белорусских СМИ.

Сообщается, что задержанным оказался Иван Прус, который во второй половине дня 26 июня перестал выходить на связь. Коллеги нашли его в Московском РУВД города Минска. По имеющейся информации, парень был задержан за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП) и находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, после прошедших по всей Белоруссии массовых задержаний участников акций 18 и 19 июня, а также возле магазина Symbal.by, в белорусскую милицию стали поступать звонки с просьбами разъяснить, как не быть задержанным при выходе на улицу из дома. Видео, где Иван Прус звонит в Московское РУВД появилось 24 июня. Он задал вопрос дежурному сотруднику, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. На это ему посоветовали «не нарушать правила общественного порядка, и все». Кроме того, сотрудник РУВД ответил отрицательно на вопрос о том, «пакуют» ли мирных людей и заверил, что вообще никого не задерживают. Позже в МВД отметили, что подобные звонки отвлекают внимание сотрудников милиции от выполнения их основных задач.