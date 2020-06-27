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В Госдуме прокомментировали заявление Киева по поводу голосования по поправкам в Крыму

В Госдуме прокомментировали заявление Киева по поводу голосования по поправкам в Крыму

В Госдуме РФ прокомментировали недавнее заявлении МИД Украины, которое было направленно зарубежным партнёрам и содержало призыв к ужесточению санкций против России из-за проводящегося в Крыму голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий члена комитета Государственной Думы по международным делам Антона Морозова. По его словам, украинским властям пора уже перестать считать, что Крым всё ещё их территория, так как жители Республики проголосовали за вступление в состав Российской Федерации на легитимном референдуме. С тех пор крымчане имеют гражданство РФ и гарантированные конституционные права.

Напомним, ранее иностранным государствам от Министерства иностранных дел Украины поступил запрос на усиление санкций против России. Недовольство украинской стороны было вызвано голосованием по поправкам, проводимом в Республике Крым.

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По материалам: u-f.ru

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