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В институте Пушкина не нашли ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию

В институте Пушкина не нашли ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию

В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» в бюллетенях для голосования по поправкам все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция, при этом нет ошибки. Об этом РИА «Новости» заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

По ее словам, полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?»

«То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией», — отметила Русецкая, уточнив, что такое упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики.

Она предложила не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле

Ранее в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования. Песков сказал, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по этому вопросу.

О найденной грамматической ошибке в бюллетенях в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Ольга Северская. Это касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Специалисты считает, что такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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