В Краснодарском крае опубликованы тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Вадим Карасев

Кубань, как и все регионы РФ, пошла по пути отказа от заморозки тарифов на услуги ЖКХ. Как передает АиФ, расценки будут проиндексированы в плановом порядке с 1 июля.

Опубликованы приблизительные тарифы. Так, для горожан электроэнергия подорожает до 5,02 рубля с прежних 4,81 рубля, для селян – с 3,37 до 3,52 рублей за кВтч. Соответственно увеличение тарифов на 4,37% и на 4,45%. Рост расценок на газ в среднем по краю составит 3,1%. Отмечается, что индексация тарифов будет в целом выдержан в диапазоне до 4,1%.

При этом ряд компаний могут оставить тарифы нетронутыми. Это касается расценки на тепло в Крымске, Кропоткине, Геленджике, Армавире и Краснодаре. Не изменятся тарифы поставщиков водоснабжения в Кавказском, Динском, Белоглинском и других районах, а также в Сочи и Краснодаре.

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