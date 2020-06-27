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В Кремле рассказали подробности видеобеседы Путина и Макрона

В Кремле рассказали подробности видеобеседы Путина и Макрона
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы в онлайн-формате обсудили двустороннее взаимодействие, темы безопасности в отдельных областях и развитие сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили вопросы международной и двусторонней повестки дня, а также российско-французское партнерство в решении актуальных мировых проблем и поиске ответов на острые глобальные вызовы.

"Проанализированы различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны", – говорится в сообщении.

Президенты обменялись мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности для укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности на континенте, а также согласовали перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам.


сообщало, что Путин подтвердил Макрону приглашение приехать в Россию с полноформатным визитом, "которое с благодарностью принято".
# Политика
По материалам: ria.ru

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