В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова

Влада Некрасова

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть под контроль Киева Крым выглядят как план нового порабощения.

По словам Зеленского, Украина "вернет себе Крым и людей". Как именно она это сделает, он не уточнил, но добавил, что "верит в это безумно".

"Крымчане, в полной мере испытавшие удушающие "объятия" киевских блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и других, не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки, а по сути уничтожению основной части населения полуострова. Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план "нового порабощения", в который, по его словам, он "верит безумно", — сказал Мурадов РИА Новости.

Он отметил, что в то время, как мир охватила жажда очищения от мрачных страниц рабства, Зеленский заговорил о том, как вернуть не только историческую землю российского Крыма, но и его людей, сделавших в 2014 году демократический выбор в пользу выхода из состава Украины, "погрузившейся в омут бандеровского национализма", и воссоединения с Россией.