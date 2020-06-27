В Минздраве рассказали, как не заразиться коронавирусом в санатории

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Направляясь и находясь в санатории, отдыхающим необходима соблюдать меры безопасности — этого достаточно, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. При этом лицам из групп риска предварительно лучше посоветоваться с лечащим врачом, заявил главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

«Для безопасности пациента, в соответствии с распоряжениями и приказами Минздрава России, нужно получить справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями​ в срок не менее четырнадцати дней до даты отъезда, — сказал эксперт, его цитирует сайт Минздрава. — Необходимо также обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками. Соблюдать меры безопасности в транспорте: поездах, самолётах, масочный режим и, конечно, социальную дистанцию».

По словам Никитина, соблюдая указанные меры предосторожности, уже можно планировать поездки в нынешний сезон отпусков. «Пациентам из группы риска обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом», — добавил он.

27 июня стало известно, что Роспотребнадзор отменил требование о предоставлении справки об отрицательном тесте на коронавирус для отдыхающих в санаториях. Теперь отдыхающим нужно будет предъявлять справку или отметку в документах о том, что они не контактировали с больными коронавирусом в течение 14 дней до заезда, выданную медорганизацией не позднее, чем за три дня до отъезда гражданина на отдых. Кроме того, разрешается селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, если речь идет не о членах семьи или проживающих вместе.

Ранее крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого на полуострове больного с COVID-19, рассказал «Парламентской газете», как вести себя на пляже, чтобы не заразиться коронавирусом. Отдыхающим на пляже врач порекомендовал держаться друг от друга на расстоянии в полтора-два метра. В транспорте, магазинах и других общественных местах следует носить маски. При этом медик подчеркнул, что получить вирус можно, например, во время купания.