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В Находке задержали мужчину, предлагавшего деньги за голос "против" поправок в Конституцию

В Находке задержали мужчину, предлагавшего деньги за голос "против" поправок в Конституцию

Руководство полиции Находки подтвердило информацию о задержании человека, который, по информации СМИ, занимался подкупом избирателей, передает издание Восток-Медиа.

Сейчас идет проверка, в случае подтверждения факта, нарушителю грозит административное взыскание, сообщил начальник полиции города Вадим Трущенко.

Напомним, ранее телеграмм-каналы Приморья распространили информацию о том, что во втором по величине городе края идет подкуп избирателей. По данным блогеров, в Находке неизвестные предлагали людям по 400 рублей за голосование против поправок в Конституцию России.

Как отметил начальник полиции Находки Вадим Трущенко, сейчас идет проверка всей поступившей информации.

"Действительно, из СМИ мы получили информацию о том, что по городу перемещается темная машина. Мы задержали водителя, он рассказал, что по своей инициативе решил призвать людей пойти на выборы. Мы устанавливаем тех, с кем он успел пообщаться, нарушителю грозит административное наказание", — рассказал Вадим Трущенко.

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По материалам: uposters.ru

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