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В России напомнили о последствиях веры Украины в способность вернуть Крым

В России напомнили о последствиях веры Украины в способность вернуть КрымФото: Maxim Shemetov / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о последствиях веры Киева в его способность вернуть Крым в состав Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что, пока в Киеве верят, что «вернут Крым и людей», и рассуждают о якобы готовящейся деоккупации, Украина уже практически потеряла Донбасс, который уже шесть лет «живет собственной жизнью». «Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому», — заметил Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову, что вернет Крым. Он также отметил, что верит в такое развитие событий. Бекиров, в свою очередь, вручил украинскому лидеру крымско-татарский флаг, день которого празднуется 26 июля.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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