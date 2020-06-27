В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров

Вадим Карасев

Митрополит ИларионКадр: программа «Церковь и мир» / «Россия-24»

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

По словам священника, РПЦ выступает не за дискриминацию каких-либо социальных групп, а «против размывания абсолютных нравственных норм», на которых строилась цивилизация.

«Мы в церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться», — рассказал Иларион об отношении РПЦ к этому вопросу.

Также митрополит поддержал поправку в Конституцию России, согласно которой браком будет признаваться только союз мужчины и женщины. Он назвал эту норму «основополагающим принципом, на котором веками строилось человеческое общежитие».

В 2015 году в РПЦ заявили о готовности помочь геям бороться с грехами. Там отметили, что «церковь сочувствует страждущим и предлагает им поддержку, исцеление и христианскую любовь», несмотря на то что «те, кто активно участвует в аморальных или противоестественных занятиях, не могут участвовать в таинствах церкви».