В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Девушка поинтересовалась у пользователей Facebook, как именно они моют посуду, и узнала, что существуют два различных способа. В комментариях под ее постом многие высказывали удивление, поскольку не знали о существовании альтернативного метода мытья посуды, обращает внимание издание World of Buzz.

Пост появился в закрытой группе Girlsrelated, в которой состоят жители Австралии и Новой Зеландии. Девушка задала вопрос про бытовую привычку: «Кто смывает мыльный раствор с посуды после того, как намылил ее?» Оказалось, что далеко не все люди смывают под водой тарелки со средством для мытья.

В комментариях выяснилось, что техника мытья посуды во многом связана в тем, как эта культура формировалась в той или иной стране. Жители некоторых стран открывают кран, моют тарелки, кружки и столовые приборы под проточной водой. Другие наполняют раковину горячей водой, растворяют в ней чистящее средство, опускают туда посуду и начинают мыть ее. После этого посуду вытаскивают из раковины без дополнительного ополаскивания.

Обсуждение продолжилось в соцсети Twitter. Многих юзеров озадачило то, что другие не смывают средство для мытья посуды водой. Люди стали рассказывать о том, какой вариант принят в той или иной стране. В Австралии, Новой Зеландии и Великобритании посуду не моют повторно, а в США и Франции эта процедура присутствует.

Ранее пользователи сети поделились странными семейными традициями, которые в детстве казались им чем-то общепринятым, однако для окружающих были весьма необычными и иногда шокирующими.