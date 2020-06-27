В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами

Анастасия Иванова

Ни один сигнал по нарушениям на голосовании по конституции не упускается, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Сигналы поступают по разным каналам - напрямую звонят, депутатам приходят сообщения, разбираем информацию с карты нарушений "Голоса"... Ни один сигнал не упускается", - сказал Массух журналистам.